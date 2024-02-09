الدفاع الصينية: سنشارك في مناورات متعددة الجنسيات في تايلاند خلال الفترة من 10 شباط/ فبراير حتى 7 أذار / مارس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 05:42

الدفاع الصينية: سنشارك في مناورات متعددة الجنسيات في تايلاند خلال الفترة من 10 شباط/ فبراير حتى 7 أذار / مارس

منذ 53 mins 9 February، 2024
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