اعلام العدو: سماع دوي انفجار كبير في دوفيف بالجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 19:54

اعلام العدو: سماع دوي انفجار كبير في دوفيف بالجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي

منذ 15 mins 8 February، 2024
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