مكتب الإعلام الحكومي في غزة: لا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض ولم نستطع انتشالهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 19:54

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: لا يزال 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض ولم نستطع انتشالهم

منذ 39 mins 8 February، 2024
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