اشار سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في سورية د. حسين أكبري في مقابلة مع موقع قناة المنار ان العدو يعرف تماما ان المقاومة في غزة تمتلك القوة الكاملة لمتابعة الحرب وإلا لم يكن ليتجه صوب المفاوضات السياسية.

وشدد اكبري على ان الكيان الصهيوني لم يحقق اي انجاز طوال هذه الاشهر من الحرب واذا وسع العدو نطاقها سيتكبد خسائر اكبر في الارواح والاموال والاقتصاد. واعتبر ان الصهاينة يريدون الخروج من هذه الحرب بأقل خسائر ممكنة.

ولفت السفير اكبري ان لدى المقاومة الفلسطينية ميزة خاصة وهي قوتها الذاتية ولا تعول على الاخرين وبناء على العقلانية التي تمتلكها بامكانها ان تحلل اجراءات العدو في المستقبل.

مؤتمر صحفي للسفير اكبري بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية تحدث فيه عن مجمل التطورات الاقليمية:

المصدر: موقع المنار