‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدتي ‫الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 12:24

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدتي ‫الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 8 February، 2024
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