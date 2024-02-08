مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدتي الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 12:24
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عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف في الحديدة غرب اليمن
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدتي الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
8 February، 2024
عاجل
جنوب لبنان
طوفان الأقصى
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