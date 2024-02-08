تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ125 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وفي السياق، تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

وأعلنت سرايا القدس أنه بعد رصدها تجمعا لجنود العدو داخل الخيام شرق المحافظة الوسطى تمكن مجاهدوها من استهداف الجنود بصاروخ موجه (107).

كما أسقطت السرايا طائرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى.

كتائب المقاومة الوطنية “قوات الشهيد عمر القاسم” نشرت مشاهد لرشقات صاروخية بإتجاه حوليت والاراضي المحتلة خلال معركة طوفان الاقصى.

وقالت في بيان مرفق بالفيديو انه يظهر “مقتطفات من إطلاق كتائب المقاومة الوطنية “قوات الشهيد عمر القاسم” لرشقات صاروخية مباركة بإتجاه حوليت وأراضينا المحتلة خلال معركة طوفان الاقصى”.

واعلنت “قوات الشهيد عمر القاسم” في بيان صباح اليوم الخميس انها اطلقت رشقة صاروخية تجاه مستوطنة “حوليت”.

المصدر: موقع المنار