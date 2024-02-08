دانت فنزويلا خطط شركة “إكسون موبيل” النفطية الأمريكية لزيادة إنتاج النفط في منطقة إسيكيبو في غويانا، التي تعتبرها فنزويلا جزءا من أراضيها وتسعى لضمها.

وقالت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، في منشور على موقع “إكس”، يوم الأربعاء، إن “فنزويلا ترفض تصريحات رئيس فرع شركة “إكسون موبيل” في غويانا، أليستر راوتليدج”، الذي أعلن عن حفر آبار جديدة في الجرف القاري الذي يدور الجدل حوله بين فنزويلا وغويانا.

واعتبرت رودريغيز عمليات الشركة المخطط لها “غير شرعية” ووصفتها بأنها “انتهاك للإعلان المشترك” الصادر عن رئيسي فنزويلا وغويانا في ديسمبر الماضي بشأن الجدل حول منطقة إسيكيبو.

وأضافت نائبة الرئيس الفنزويلي أن كراكاس “ستدافع عن حقوقها تحت أي ظرف”.

يذكر أن فنزويلا أجرت في ديسمبر الماضي استفتاء بين مواطنيها بشأن ضم إقليم إسيكيبو، وأعلنت أن 95% من المشاركين فيه أيدوا الضم.

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته عقد الرئيسان الفنزويلي نيكولاس مادورو والغوياني عرفان علي مفاوضات لتسوية الأزمة، صدر في ختامها إعلان مشتركة حول رفض الحل العسكري للقضية والعزم على مواصلة الحوار.

المصدر: وكالة تاس الروسية