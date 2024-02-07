نعى المركز الفلسطيني للإعلام بكل الحزن والأسى مدير مكتبه في قطاع غزة الشهيد الدكتور رزق محمد غازي رشدي الغرابلي، الذي ارتقى شهيدًا في جريمة صهيونية تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال النازي المستمرة بحق المدنيين والصحفيين.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء: إذ ننعى شهيدنا وزميلنا الإعلامي والأكاديمي الدكتور رزق الغرابلي، فإننا ندين بشدة الاستهداف المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين.

وشدد على أن هذا الاستهداف محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة، والتعتيم على جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية، وانتهاكاته المتواصلة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام