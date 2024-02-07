المركز الفلسطيني للإعلام ينعى مدير مكتبه في قطاع غزة الشهيد رزق الغرابلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2024 - 15:36

المركز الفلسطيني للإعلام ينعى مدير مكتبه في قطاع غزة الشهيد رزق الغرابلي

منذ 35 mins 7 February، 2024
GFrNIuEWEAAu6Pf
عربي وإقليمي - فلسطين

نعى المركز الفلسطيني للإعلام بكل الحزن والأسى مدير مكتبه في قطاع غزة الشهيد الدكتور رزق محمد غازي رشدي الغرابلي، الذي ارتقى شهيدًا في جريمة صهيونية تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال النازي المستمرة بحق المدنيين والصحفيين.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء: إذ ننعى شهيدنا وزميلنا الإعلامي والأكاديمي الدكتور رزق الغرابلي، فإننا ندين بشدة الاستهداف المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين.

وشدد على أن هذا الاستهداف محاولة يائسة من الاحتلال لإسكات صوت الحقيقة، والتعتيم على جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية، وانتهاكاته المتواصلة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة