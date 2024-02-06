إصابات بقصف الاحتلال منطقة المصدر شرق دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 21:32

إصابات بقصف الاحتلال منطقة المصدر شرق دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 59 mins 6 February، 2024
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