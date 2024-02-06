الأونروا تحذر من قطع مصدر الغذاء الرئيسي لسكان غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 16:14

الأونروا تحذر من قطع مصدر الغذاء الرئيسي لسكان غزة

منذ 42 mins 6 February، 2024
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - منظمات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نقص الإمدادات ومحدودية الأموال يمكن أن يؤديا إلى قطع مصدر الغذاء الرئيسي للسكان في غزة.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم العدو الاسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية

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