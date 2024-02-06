تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الثلاثاء 06-02-2024 ثكنة ‏راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

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‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 06-02-2024 م

‏25 رجب 1445 هـ

الاعتداءات

وافاد مراسلنا في الجنوب علي شعيب انه”بين الساعة 3.15 و 4.45 من فجر اليوم ، تعرضت منطقة “طوفا” و “الجدار” لسقوط 12 قذيفة معادية وغارة جوية شنها الطيران الحربي مستهدفا احد المنازل الخالية”.

واضاف:”بعد سقوط عدد من القذائف صباحا في أطراف الناقورة ، قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة حولا بسبع قذائف”.

المصدر: موقع المنار