هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية في البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 04:50

هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة اليمنية في البحر الأحمر

منذ 31 mins 6 February، 2024
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