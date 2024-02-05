المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابات ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 5 2024 - 15:06

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابات ‏مباشرة

منذ 15 mins 5 February، 2024
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