سرايا القدس: قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 13:34

سرايا القدس: قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو محيط الصناعة والجوازات بمدينة غزة

منذ 1 ساعة 5 February، 2024
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