العفو الدولية: القوات “الاسرائيلية” استخدمت القوة المميتة دون ضرورة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية في الأشهر الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 13:34

العفو الدولية: القوات “الاسرائيلية” استخدمت القوة المميتة دون ضرورة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية في الأشهر الماضية

منذ 2 ساعة 5 February، 2024
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