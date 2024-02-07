الاحتلال يطلق النار تجاه مباني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بخانيونس لإجبار النازحين على الخروج منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 12:06
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أكثر من 95 ألف شهيد وجريح جراء تواصل العدوان الصهيوني الغربي على قطاع غزة
كتائب القسام: استهدفنا مجموعة من جنود الإحتلال تحصنت داخل منزل غرب خانيونس وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج
وزير خارجية إسبانيا: لا نريد توسع رقعة العنف بالمنطقة و7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية
حماس سلمت ردها حول اتفاق الإطار بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة وتؤكد مضيها في انهاء الاحتلال
حماس: تعاملنا مع المقترح بما يضمن وقف اطلاق النار والإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل للأسرى
وزير الخارجية الأمريكية: تلقينا رد حركة حماس على الإطار المطروح للاتفاق ونحن بصدد دراسته وقد سُلم للجانب الإسرائيلي
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردا من حماس بشأن اتفاق إطار يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي وهو يبعث على التفاؤل
رويترز: المقترح تضمن مبادلة المحتجزين بأسرى فلسطينيين و إعمار غزة و انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
رويترز: المرحلة الثالثة من المقترح تتضمن هدنة تمتد إلى 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث
الأونروا: انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة
تزف المقاومة الإسلامية الشهيد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار الجنوبية والذي ارتقى على طريق القدس
رويترز: المرحلة الثالثة من المقترح تتضمن هدنة تمتد إلى 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسين محمد شمص "مهدي" من بلدة اللبوة البقاعية والذي ارتقى على طريق القدس
تزف المقاومة الإسلامية الشهيد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار الجنوبية والذي ارتقى على طريق القدس
مراسل المنار:المعلومات الاولية تفيد باستشهاد امرأة وطفل وإصابة 5 مدنيين كحصيلة أولية جراء العدوان الصهيوني على حمص
وزارة الدفاع السورية:حوالي الساعة 00:30 فجراً شن العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً عدة نقاط بمدينة حمص وريفها
وزارة الدفاع السورية: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدنيين
الاحتلال يطلق النار تجاه مباني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بخانيونس لإجبار النازحين على الخروج منها
منذ 2 يوم
5 February، 2024
عاجل
طوفان الأقصى
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