الاحتلال يطلق النار تجاه مباني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بخانيونس لإجبار النازحين على الخروج منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2024 - 12:06

الاحتلال يطلق النار تجاه مباني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل بخانيونس لإجبار النازحين على الخروج منها

منذ 2 يوم 5 February، 2024
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