اقتصاد| الامم المتحدة تعلن قطاع غزة “مكاناً غير صالح للعيش” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 10:32

اقتصاد| الامم المتحدة تعلن قطاع غزة “مكاناً غير صالح للعيش”

منذ 38 mins 5 February، 2024
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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