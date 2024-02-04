مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني على منزل في منطقة الحكر بدير البلح إلى 10 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 23:00

مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء القصف الصهيوني على منزل في منطقة الحكر بدير البلح إلى 10

منذ 55 mins 4 February، 2024
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