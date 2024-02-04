أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم على مستوى المنطقة.

وقال عبدالسلام في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد، إن قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء.

وفيما يتعلق بالقدرات اليمنية العسكرية، أكد عبدالسلام أنه ليس من السهل تدميرها، وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية.

ودعا أمريكا وبريطانيا إلى الانصياع للرأي العام الدولي المطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، والكف عن حماية إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وحذر عبدالسلام من أن الغارات العدوانية على اليمن والعراق وسوريا ستزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة.

يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن الليلة الماضية 48 غارة جوية ، منها 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و 9 غارات على محافظة الحديدة و 11 غارة على محافظة تعز، و 7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، و غارة على محافظة صعدة.

المصدر: اكس