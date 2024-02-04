مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف الجبين – طيرحرفا وكفركلا والعديسة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 17:14
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف الجبين – طيرحرفا وكفركلا والعديسة في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
4 February، 2024
عاجل
الجبين
العديسة
جنوب لبنان
قصف صهيوني
كفركلا
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