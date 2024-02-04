مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف الجبين – طيرحرفا  ‫وكفركلا والعديسة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2024 - 17:14

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على أطراف الجبين – طيرحرفا  ‫وكفركلا والعديسة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 4 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة