اعلام العدو: رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 12:50

اعلام العدو: رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 4 February، 2024
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