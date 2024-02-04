اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المنارة في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 12:50

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المنارة في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 2 ساعة 4 February، 2024
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