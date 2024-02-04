بدأت صباح اليوم الاحد، مراسيم تشييع شهداء العدوان الأمريكي على منطقتي القائم وعكاشات.

وانطلقت مراسيم التشييع من مبنى مديرية إعلام الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

وشارك في التشييع عدد كبير من المواطنين والشخصيات السياسية والدينية.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت، استشهاد 16 وإصابة 36 آخرين جراء العدوان الامريكي ليل الجمعة السبت على محافظة الانباء.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أنه “بشكل سافر وعدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع الأبطال المرابطين في قضاء القائم غربي العراق، إذ أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيداً وإصابة 36 آخرين، فيما لا يزال البحث جارياً عن جثامين عدد من المفقودين”.

وأوضح أن “حصيلة الغارات الجوية توزعت بالمقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء، سبعة شهداء وسبعة جرحى، أما مقر الدعم اللوجستي جريح واحد، وموقع المدفعية شهيد وأربعة جرحى، وموقع مقاتلة الدروع ثلاثة شهداء وعشرة جرحى، وموقع كتيبة الدبابات أربعة جرحى، وموقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا)، ومستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (خمسة شهداء)”.

وأضاف أن “الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية، وتعدٍّ على أجهزته الأمنية الرسمية، كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم، وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية، لذلك نؤكد بهذه المقام جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه”.

بدوره، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس، بإعلان الحداد 3 أيام على أرواح العسكريين والمدنيين الذين راحوا ضحية القصف الأمريكي على عدة مناطق في البلاد.

كما أعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية”، في البلاد.

فالح الفياض : استهداف قوات الحشد من الجانب الأمريكي “لعب بالنار”

وطالب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم الأحد، بمغادرة القوات الأجنبية أرض بلاده، مؤكدًا أن استهداف الحشد “لعب بالنار”.



وقال في كلمة له بمناسبة تشييع شهداء القصف الأمريكي على قواطع الحشد الشعبي “نطالب كل الفعاليات الشعبية والبرلمانية والقوى السياسية أن يكون لها موقف واضح في استهداف الحشد الشعبي فخر العراقيين”.

وأردف موضحًا أن “استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار، وإذا تكررت ستكون عملية خطرة، ولن يمر مرور الكرام”.

وتابع رئيس الحشد الشعبي في العراق، أن “أصحاب الأجندات الذين يستغلون دماء أبنائنا لن نقبل بهم، ونعاهد المرجعية أن نبقى جنودًا أوفياء للدفاع عن الدين والوطن”.

المصدر: وكالات