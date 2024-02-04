مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على  ‫خانيونس بالتزامن مع اشتباكات تخوضها المقاومة وسط المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 10:22

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على  ‫خانيونس بالتزامن مع اشتباكات تخوضها المقاومة وسط المدينة

منذ 7 mins 4 February، 2024
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