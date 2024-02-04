مراسل المنار: قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “كونيكو”  ‫تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية شرقي الفرات في ريف دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 01:44

مراسل المنار: قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة “كونيكو”  ‫تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية شرقي الفرات في ريف دير الزور

منذ 2 ساعة 4 February، 2024
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