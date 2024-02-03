مستوطنو الشمال المحتل ضاقوا ذرعا بالنزوح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 21:14

مستوطنو الشمال المحتل ضاقوا ذرعا بالنزوح

منذ 33 mins 3 February، 2024
عربي وإقليمي - كيان العدو

مستوطنو الشمال المحتل ضاقوا ذرعا بالنزوح ولا يثقون بإمكانية العودة الى مستوطناتهم.

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