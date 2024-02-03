كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 15:52

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 6 mins 3 February، 2024
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