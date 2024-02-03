استهداف جرافة عسكرية صهيونية بعبوة في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 3 2024 - 03:34

استهداف جرافة عسكرية صهيونية بعبوة في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 26 mins 3 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة