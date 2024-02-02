أكد رئيس الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أن ما يقوم به محور المقاومة والمجاهدون في غزة، ومشاهد الاطفال والعوائل التي تدمي القلب في القطاع، “تشعرنا بالعزة والقوة، وتشعرنا بأن هذه الأمة حية بشهدائها ومجاهديها الأبطال”.

وخلال حفل توزيع الجوائر على الفائزين بمسابقة “سليماني العالمية للادب المقاوم” قال الفياض إن “البعض اليوم يهددنا بالقتل والاستهداف، ويخفى عليهم أننا من اتباع الحسين عليه السلام، ومن عشاق سليماني والمهندس، وأننا ننظر إلى علي الذي يقول في لحظة الشهادة فزت ورب الكعبة”.

وأشار الفياض الى “أننا نلمس آثار سليماني في كل مكان وآثار المهندس في كل أرجاء العراق”.

واعتبر الفياض أن الشهيد سليماني لم يمت، لافتا الى أن شعار مقاومة فلسطين هي (عز الدين) القسام وهو لم يمت، كما لم يمت أحمد ياسين ولا الرنتيسي ولا رمضان شلح”.

وأكد أن “كل ما يحصل الآن على أرض غزة ويهز العالم ويهز ضمير الإنسانية هو حياة لهؤلاء الشهداء وعطاء لهم”، ورأى أن إحياءنا لهذه القيمة العظمى والتي تمثل رمز عظيم للشهيد سليماني، وأيضا للشهيد الحاج أبو مهدي المهندس إنما هو تعميق لمفاهيمنا وقيمنا، وتربية لأجيالنا”.

المصدر: مواقع