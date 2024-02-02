قال “تجمع العلماء المسلمين” في بيان له الجمعة “الكيان الصهيوني بات غير قادر على مواصلة العمليات العسكرية في غزة ولم يعد يستطيع تحمل الخسائر الكبيرة التي لحقت بقواته وبآلياته، وهو لذلك يقوم بسحب الألوية واحدة تلو الأخرى”، واعتبر أن “هذا يشكل إنجازا للمقاومة وهزيمة للعدو الصهيوني ومحاولة منه للنزول عن الشجرة”.

واستنكر التجمع “قيام العدو الصهيوني بشن عدوان جوي عبر الجولان السوري المحتل استهدف بعض النقاط في جنوبي دمشق، مما أدى حسب ما أعلن عن استشهاد المستشار العسكري الإيراني سعيد علي دادي”، وتابع “هذا الانتهاك الصارخ للأجواء السورية هو محاولة من العدو الصهيوني لإعادة الاعتبار بعد كشف المجموعات المرتبطة به وإعدامها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، واضاف “نحن على قناعة أن إيران لن تبقي الأمر بلا رد، وسيكون الرد كما عودتنا دائما مزلزلا”.

من جهة ثانية، حيا التجمع “الشعب البطل الأبي في اليمن الذي خرج بتظاهرات حاشدة في محافظتي صعدة وريمة شمال وغرب اليمن ومديريتي صِرواح وبُدْبُدَة غربي مأرب تحت عنوان: (مع غزة ملتزمون حتى النصر)”، وتابع “هذا ما يؤكد على أصالة هذا الشعب وأن الحكمة يمانية وأن اليمن هو يمن الخير الذي سيأتي منه كل الخير في نصرة القضايا المحقة للأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام