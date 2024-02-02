رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان “المقاومة التي تخوض حربا في الجنوب، هي حريصة على انتخاب رئيس للجمهورية ليتحمل مسؤولياته بانتظام المؤسسات ومعالجة الملفات”، وتابع “نؤكد على أن اختيار الشخصية القادرة لا يتم إلا بالحوار وتفاهم اللبنانيين”.

وأكد الشيخ يزبك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك شرق لبنان “حققت الثلاثية الذهبية(شعب جيش مقاومة) قوة لبنان وهي التي أخرجته من مقولة قوة لبنان في ضعفه”، وتابع “هذه القوة هي التي جعلت الوفود الدوليين يتعاقبون بالمجيء إلى لبنان لإبداء الحرص والضغط على المقاومة”، واوضح “هي حركة لصالح العدو الإسرائيلي الذي يهدد ثم يتراجع ليقول أنه حاضر إذا ما فرضت الحرب عليه”.

واضاف الشيخ يزبك “المقاومة كانت واضحة اننا لسنا من هواة الحرب ولكننا أهلُها إذا ما فرضت، وسنستمر بدك مواقع العدو ما دامت العمليات العسكرية على غزة لم تتوقف”، وتابع “كما أننا نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة بتوسعة الحرب فإنه سيلقى ما لم يكن بحسبانه من خسائر وذل وهزيمة بإذن الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام