مرداوي: موقف الاحتلال حتى اللحظة غير واضح بشأن مقترح الهدنة الجديد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2024 - 01:18

مرداوي: موقف الاحتلال حتى اللحظة غير واضح بشأن مقترح الهدنة الجديد

منذ 2 ساعة 1 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة