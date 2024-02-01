مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف راشيا الفخار وطير حرفا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 17:20

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف راشيا الفخار وطير حرفا

منذ 51 mins 1 February، 2024
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