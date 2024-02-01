شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” حملة دهم واعتقالات فجر اليوم الخميس في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتداءات ومواجهات متفرقة.

جنين

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين عقب اقتحام بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن أربع آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت البلدة وجابت عدة أحياء وشوارع، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: فراس حمدان، وأحمد عصفور، ومحمد أبو حمد، وأحمد فتحي عارضة.

نابلس

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا عقب اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، بعدة آليات، وداهم جنود الاحتلال بناية سكنية، واعتقلوا الشاب أيهم أبو غليون، بعد مداهمة منزله في القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية سالم شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، بالتزامن مع اقتحام قوة راجلة أخرى من الجهة الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع وأحياء القرية، وداهموا عدة منازل وفتشوها وعبثوا في محتوياتها وعاثوا فيها خرابا، واعقلوا الشابين عدي عدنان اشتية ويحيى سليمان اشتية.

طوباس

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا عقب اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصدر محلي أن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات المقتحمة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل شابا من منزل ذويه بعد مداهمته وتفتيشه والعبث في محتوياته، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المدينة وعاثوا فيها خرابا.

بيت لحم

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند منتصف الليلة، بلدتي بيت فجار وتقوع، ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بيت فجار وانتشرت في عدة أماكن، وألقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بين منازل المواطنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع بعدة آليات وتجولت في شوارعها وأحيائها، واعتقلت الشاب إبراهيم علي صباح عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث في محتوياته.

وأفاد المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وسيرت آلياتها في شوارع وأزقة المخيم، كما داهم الجنود أحد المباني.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية حوسان غرب بيت لحم طالت كلا من :

الشقيقين محمد طارق شوشة و قصي طارق شوشة

سامي عبد الهادي شوشة و نجله محمد سامي شوشة

محمد نمر سباتين و نجله سهيل محمد سباتين

رأفت نمر سباتين

اسيد جميل اسماعيل عبد المنعم شوشة و نجله محمد جميل شوشة

اسيد محمود نعيم حمامرة

اسيد عماد يحيى عودة حمامرة

اسيد محمود شاكر حمامرة

الشاب ياسر محمد عزيزة

الشاب محمد نشآت حمامرة

الشاب محمد محمود شاكر حمامرة

الشاب زكي تيسير زعول

الشاب احمد تيسير زعول

الشاب اسماعيل تيسير زعول

الشاب رائد ادريس شوشة

الشاب عبد سفيان سباتين

الشاب محمد رائد عوده حمامرة

الشاب حمزه يوسف الاشقر زعول

الشاب ريان يوسف الحوت سباتين

الشاب محمد باسم حمامرة

الشاب احمد باسم حمامرة

الشاب محمد عاطف حمامرة

الشاب صبري محمد حمامرة

الخليل

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قرية سنجل شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي دون ان يبلغ عن إصابات.

أريحا

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، ثلاثة مواطنين، أحدهم مصاب، من مخيم عين السلطان شمال غرب مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى آدم مراد مشعشع (17 عاما) من منزله في مخيم عين السلطان بعد أن اعتدت عليه بالضرب وأصابته بيده ورأسه أثناء اعتقاله، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على امرأتين وفتاة خلال اقتحام عمارة سكنية في المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر أبو دان، ومحمد الصرفندي واستولت على مركبته من المخيم.

المصدر: مواقع