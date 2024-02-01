كتائب القسام في طوباس: تمكن مجاهدونا وخلال اقتحام مدينة طوباس من استهداف آليات العدو المتوغلة داخل المدينة بالعبوات والأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2024 - 06:36

كتائب القسام في طوباس: تمكن مجاهدونا وخلال اقتحام مدينة طوباس من استهداف آليات العدو المتوغلة داخل المدينة بالعبوات والأسلحة المناسبة

منذ 1 ساعة 1 February، 2024
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