اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان مجاهديها هاجموا اليوم الخميس ١ – ٢ – ٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، ميناء حيفا في فلسطين المحتلة .
واكد البيان استمرار المقاومة في دك معاقل الاعداء.
وهذا نص بيان المقاومة الاسلامية في العراق :
بسم الله الرحمن الرحيم
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)
صدق الله العلي العظيم
استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق اليوم الخميس ١ – ٢ – ٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، ميناء حيفا في اراضينا المحتلة في فلسطين . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ٢٠ – رجب – ١٤٤٥ هـ
المصدر: وكالات