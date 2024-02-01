اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان مجاهديها هاجموا اليوم الخميس ١ – ٢ – ٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، ميناء حيفا في فلسطين المحتلة .

واكد البيان استمرار المقاومة في دك معاقل الاعداء.



وهذا نص بيان المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال ، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق اليوم الخميس ١ – ٢ – ٢٠٢٤ ، بواسطة الطيران المسيّر ، ميناء حيفا في اراضينا المحتلة في فلسطين . وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٢٠ – رجب – ١٤٤٥ هـ

المصدر: وكالات