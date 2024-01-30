الهلال الأحمر في غزة: استهدافات واطلاق نار من دبابات الإحتلال بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى الهلال المحاصر في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2024 - 17:26

الهلال الأحمر في غزة: استهدافات واطلاق نار من دبابات الإحتلال بالقرب من مستشفى الأمل ومبنى الهلال المحاصر في خانيونس

منذ 2 ساعة 30 January، 2024
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