شهيد وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى النجار نتيجة القصف الصهيوني على منزل في حي الجنينة شرق رفح بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 05:42

شهيد وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى النجار نتيجة القصف الصهيوني على منزل في حي الجنينة شرق رفح بغزة

منذ 2 ساعة 27 January، 2024
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