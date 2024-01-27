استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحامهم لقرية أبو ضعيف بجنين في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 02:28

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحامهم لقرية أبو ضعيف بجنين في الضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 27 January، 2024
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