المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيّرة قاعدتين للإحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 00:54

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيّرة قاعدتين للإحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري

منذ 50 mins 27 January، 2024
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