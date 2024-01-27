مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الصهيوني قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما ‏إصابات ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2024 - 00:54

مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الصهيوني قرب المطلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما ‏إصابات ‏مباشرة

منذ 53 mins 27 January، 2024
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