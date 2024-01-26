المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد” من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 23:14

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي فوزي ملحم “جهاد” من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 28 mins 26 January، 2024
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