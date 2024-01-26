‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه ‏إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 23:14

‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه ‏إصابة مباشرة

منذ 48 mins 26 January، 2024
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