المقاومة الاسلامية تستهدف مساء اليوم ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 23:14

المقاومة الاسلامية تستهدف مساء اليوم ‏تجمعاً ‏لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
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