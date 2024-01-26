أكد الأمين العام لـ “كتائب سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي، أن ركون الاحتلال الامريكي الى التفاوض واعلانه الاستعداد للانسحاب من العراق هو ثمرة تحققت ببركة دماء شهداء المقاومة الاسلامية في العراق، وضرباتهم المباركة ضد الاحتلال في العراق وسوريا والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحيا الولائي الموقف القوي والثابت لرئيس الحكومة العراقية الاخ محمد شياع السوداني، بإصراره على انتفاء الحاجة لأي وجود اجنبي عسكري في العراق، وثقته العالية والراسخة بقدرات قواتنا المسلحة.

وأكد الولائي أنه و”مع استمرار عمليات المقاومة الاسلامية نصرة لغزة حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله، نذكر المفاوض العراقي بضرورة الانطلاق الدائم من موقع قوة وعزة، مستحضرًا دماء قادة النصر وقرار البرلمان الشجاع وبطولات المقاومين البواسل، ورفض الجماهير لكل وجود اجنبي في عراق علي والحسين (عليهما السلام)”.

وشدد الولائي على ان المقاومة الاسلامية في العراق، تدين بالفضل الدائم لدماء الشهداء ومقام المرجعية الدينية العليا والمقاومة الاسلامية في العراق.

المصدر: موقع المنار