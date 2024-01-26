مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة الناقورة والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 10:16

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة الناقورة والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا جنوب لبنان

منذ 9 mins 26 January، 2024
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