قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجّار جنوبي مدينة بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 01:36

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجّار جنوبي مدينة بيت لحم

منذ 47 mins 26 January، 2024
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