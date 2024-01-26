وزارة الخارجية الفرنسية: باريس تشدد على وجوب حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في غزة بنحو مطلق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 01:36
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أميركا ودول أوروبية يتواصل لليوم الـ111 والمقاومة تتصدى للعدو على مختلف المحاور
وزارة الخارجية الفرنسية: باريس تشدد على وجوب حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في غزة بنحو مطلق
منذ 2 ساعة
26 January، 2024
عاجل
الخارجية الفرنسية
غزة
فرنسا
مواقع الامم المتحدة
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