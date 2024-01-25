أكد قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان اليمن سيواصل عملياته في البحر الاحمر حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني بحقهم. اضاف يأبى لنا ضميرنا الإنساني وانتماؤنا الديني وروابط الأخوة مع الشعب الفلسطيني أن نسكت أو نتفرج دون أن يكون لنا موقف.

واعلن ان محصلة عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة استخدمت الى الآن أكثر من 200 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا.

واكد السيد الحوثي ان العدو فشل في كسر إرادة وعزم المجاهدين والأهالي في غزة وان المسار الإجرامي وان السبب الأساسي في استمرار هذا الإجرام هو الموقف الأمريكي المصر على على أن تبقى غزة في حالة حصار تام وأن يبقى معبر رفح مغلقا معظم الوقت.