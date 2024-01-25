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January 25 2024 - 17:02

آخر التطورات في جنوب لبنان

منذ 39 mins 25 January، 2024
لبنان

تطورات جنوب لبنان والاعتداءات الصهيونية وعمليات المقاومة، مع مراسل المنار في الجنوب

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